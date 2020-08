« Tous en cuisine en direct » saison 2 : dès le 24 août 2020 sur M6

4.8 ( 6 )



« Tous en cuisine en direct » saison 2. Nous vous en parlions dès le 7 juillet 2020 et l’info vient d’être officiellement confirmée par M6. « Tous en cuisine en direct » revient pour une saison 2 dès le lundi 24 août 2020. Rendez-vous chaque soir dès 18h40 sur M6 avec Cyril Lignac et Jérome Anthony !



Une émission que vous retrouverez également sur la page dédiée de 6Play

« Tous en cuisine en direct » saison 2 : à propos

Toujours en direct, Cyril Lignac est de retour en cuisine pour vous aider et vous accompagner à cuisiner. Il vous proposera chaque soir de la semaine, une nouvelle idée de recette facile à réaliser tous ensemble en famille et toujours aussi goûteuse.

Accompagné de Jérôme Anthony, le commis le plus surprenant du PAF, mais également de personnalités et de familles dans différentes régions de France, tout le monde sera à nouveau réuni pour partager un moment convivial et cuisiner en famille.



Le saviez-vous ?

La saison 1 a été un vrai carton d’audience réunissant en moyenne chaque soir 2 millions de téléspectateurs soit 11% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus) et 20% des femmes de moins de 50 ans responsable des achats. RECORD 4+ ET FRDA-50 depuis 4 ans, Record en nombre de téléspectateurs depuis 7 ans pour un programme d’access semaine dans la case de 19h.

