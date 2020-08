Un si grand soleil en avance : Claire furieuse ! (résumé + vidéo épisode n°451 du 5 août 2020)

4.9 ( 10 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – On peut dire l’arrivée du nouveau médecin ne se passe pas pour le mieux dans votre série quotidienne « Un si grand soleil »… En effet, le courant passe mal avec Claire !



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 451

Claire parle avec Joshua et le courant ne passe toujours pas… En cause, le fait que le médecin s’acharne sur un infirmier. Elle pense qu’il a les mauvaises méthodes et elle ne peut pas s’empêcher de réagir face au harcèlement que subit son collègue ! Claire est furieuse contre Joshua, qui ne semble pas en être perturbé…

Et tandis que Mo ne parvient pas à obtenir les informations qu’elle voudrait, Gary retrouve quelqu’un qui lui est cher. Pendant ce temps, Eliott réussira-t-il à dire tout ce qu’il a sur le cœur ?



Annonces





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 5 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés