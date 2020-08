Meghan et Harry au sommaire de « Zone Interdite » ce soir, mercredi 19 août 2020

4.8 ( 13 )

Meghan et Harry au sommaire de « Zone Interdite » ce soir. En ce mercredi 19 Août 2020, numéro spécial du magazine d’information de M6 présenté par Ophélie MEUNIER. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et bien sûr en replay sur 6play.



Son ascension est proprement hallucinante. Enfant métisse de la classe moyenne américaine, Meghan Markle s’est hissée au sommet en dix ans, au point de devenir l’une des femmes les plus célèbres au monde. Son mariage avec le prince Harry d’Angleterre, qui a fait d’elle la duchesse de Sussex, a été suivi, il y a moins de deux ans, par trois milliards de téléspectateurs. Une apothéose pour l’ex-actrice de la série Suits, dès lors vouée à une vie de princesse.

Mais visiblement, ses rêves dépassent de loin les ors des palais ! Lassée en quelques mois du protocole, des convenances et des obligations de la monarchie britannique, elle a entraîné son époux au tempérament rebelle et leur bébé Archie dans une impensable fuite, un Megxit qui a éclipsé le Brexit et qui agite aujourd’hui les foules bien au-delà des côtes anglaises. Installée avec les siens à Los Angeles (Californie) au cœur de la crise sanitaire mondiale, Meghan Markle semble décidée à se hisser plus haut encore, sous les bravos de ses compatriotes et les huées de nombreux Britanniques attachés à huit cents ans de monarchie !

Meghan Markle, c’est le rêve américain qui se dresse face à la vieille Angleterre, un choc des cultures, une ambition apparemment sans limites. D’où tient-elle son aplomb ? Où la conduira-t-il ? Quelle est sa véritable personnalité ? Est-elle l’épouse aimante et charitable décrite par son gotha d’amis huppés ou une erreur de casting, une intrigante, une implacable manipulatrice percée à jour par tous ceux qui s’inquiètent de plus en plus pour un prince Harry sous influence ?



Pour répondre à toutes ces questions, nous avons rencontré en exclusivité, au-delà des observateurs les plus avisés, le frère et la sœur de Meghan Markle. Pour eux, cette cadette qu’ils ne reconnaissent plus, c’est « Caligula sur son trône », « un égoïsme sans limites », « ce qui pouvait arriver de pire à la monarchie ». Avec eux, vous revivrez l’enfance californienne d’une Meghan choyée par un père qu’elle ignore aujourd’hui, ses premiers succès à l’écran, portés par un premier mari rayé de la carte du jour au lendemain, l’entrée en fanfare à Buckingham au bras d’Harry et l’entente cordiale avec Kate et William, promis, eux, au trône d’Angleterre. Vous découvrirez comment la jeune Américaine a préparé son départ et la suite de son parcours qui intrigue plus que jamais et inquiète chaque jour davantage une famille royale éternellement engoncée dans ses traditions. Meghan Markle, c’est l’histoire d’une princesse 2.0 qui n’a pas fini de nous surprendre !

Déjà impatients ? Découvrez dès maintenant quelques images de votre émission…

Envie d’en savoir un peu plus sur Meghan et Harry ? Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 pour un numéro spécial et inédit de « Zone Interdite ».

