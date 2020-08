« Nina » du 19 août 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

4 ( 4 )



« Nina » du 19 Août 2020. Comme nous vous l’annoncions dans le courant du mois de juillet, France 2 a fait le choix de rediffuser la saison 4 de sa série médicale « Nina » depuis la semaine dernière. Nouveau rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr sur France.TV pour les épisodes en replay.



« Nina » du 19 août 2020 : vos épisodes de ce soir

Ce soir (re)découvrez les épisodes 5, 6, 7 de la saison 4 puis un épisode de la saison 3.

Saison 4

« Au risque d’aimer » : Après avoir passé une nuit blanche à rechercher un adolescent en compagnie de son père, Nina se rend à l’hôpital. Un patient fait un malaise dans le couloir de l’hôpital. Il est accompagé par son fils, un adolescent qu’il a eu à l’âge de 16 ans et dont il est très proche. Proust est intrigué, car la crise ressemblait à un épisode d’épilespsie, bien que le patient n’ait aucun antécédent. L’électroencéphalogramme ne montre rien d’anormal. Les médecins ne savent pas quoi penser de ce cas et finissent par pencher vers un syndrome de sevrage alcoolique. De son côté, Léo chercher à éviter de s’occuper d’un homme qu’elle pense poursuivi par la malchance…



« Héritages » : Un couple de restaurateurs fait une tentative de suicide et est transféré à l’hôpital. La femme reprend connaissance, mais le mari est dans le coma. Dans le couloir, une jeune femme dit à Nina qu’elle est la fille du couple et que c’est elle qui les a découverts. Pourtant, la mère affirme qu’elle n’a plus de contact avec sa fille. La jeune femme, enceinte, est rentrée de Singapour pour annoncer sa grossesse à sa famille…

« Les désenchantés » : Une touriste japonaise souffrant de tachycardie est amenée d’urgence à l’hôpital par Nina. Les premières analyses ne permettent pas d’expliquer la cause de son mal. Ni anémie ni cardiopathie n’est décelée. Peu à peu, Nina parvient à comprendre l’origine intime du trouble de la jeune touriste. Parallèlement, un détenu souffrant de douleurs abdominales doit être ausculté à la demande de l’administration pénitentiaire. Il est décidé de lui faire un scanner. Lorsque l’équipe médicale parvient à visualiser ce qui lui cause ces douleurs, il est décidé de l’envoyer au bloc opératoire dans les plus brefs délais. Malgré elle, Léo sympathise avec lui…

Saison 3

« Une étrange absence » : Nina, en proie à des cauchemars terrifiants, a du mal à se remettre de son agression, malgré l’aide de Julien, dont elle se sent de plus en plus proche. Léo tombe sous le charme de Maud. Dorothée, quant à elle, résiste aux avances de Fred. Proust, de son côté, a fort à faire : très sollicité par Bergman, il participe à des congrès inutiles et doit prendre en charge une nouvelle interne plutôt encombrante. Le service accueille une femme gravement blessée après avoir été renversée par une voiture. Elle ne se souvient plus de rien, pas même de son nom. Costa et Nina s’occupent de Théo, un jeune autiste…

Le saviez-vous ?

Cette saison 4 a été diffusée une première fois en octobre 2018 sur France 2 et France.TV

« Nina » consulte de nouveau ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05.

