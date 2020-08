Audiences TV prime 2 août 2020 : « Dalida » en tête (TF1) devant le « Commissaire Montalbano » (France 3)

4.6 ( 10 )



Audiences TV prime 2 août 2020 : Sans grande surprise, victoire de TF1 hier soir en tête des audiences de la première partie de soirée. La chaîne proposait la première diffusion en clair du film « Dalida » de Lisa Azuelos avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio et Jean-Paul Rouve.



Verdict : 3.46 millions de curieux pour une part de marché de 19.6% sur l’ensemble du public et 26% auprès des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans.



Audiences TV prime 2 août 2020 : les autres chaînes

France 3 prend la seconde place avec sa série « Commissaire Montalbano ». L’épisode inédit proposé hier soir a pu compter sur 2.62 millions d’inconditionnels soit 13.9% des téléspectateurs.

C’est M6 qui complète le top 3 avec son magazine « Capital ». Hier soir direction la Dune du Pilat et les Gorges du Verdon, deux destinations très touristiques qui ont fait rêver (ou pas), 1.83 million de Français (pda 10.1%).

Déception pour France 2 avec la première diffusion en clair du film de Claude Leloucg « Chacun sa Vie ». Malgré son casting de choc , le film n’a attiré que 1.72 million de cinéphiles soit 9.1% des téléspectateurs.

Et c’est Arte qui complète le top 5 avec le film en rediffusion « Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain ». Signé Jean-Pierre Jeunet, et porté par Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz, il a été vu ou revu par 1.02 million de personnes (pda 5.4%).

