Plus belle la vie : ce soir, Stan réapparait (résumé + vidéo de l’épisode 4087 PBLV du 18 août 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4087 du mardi 18 août 2020 – Un personnage va faire son grand retour

ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Il s’agit de Stan Mercier, activement recherché par la police dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’Alex Melmont.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4087

Sabrina conseille à Stan d’aller témoigner au commissariat. Kévin est mal à l’aise quand il visionne les vidéos de la thérapie des Nebout. Patrick est furieux que sa vie privée soit déballée au grand jour. Stan se rend de lui-même au commissariat, prêcher sa bonne fois, même s’il reste très provocateur. Ariane et Isabelle sont convoquées chez le Notaire, l’ambiance est électrique entre les deux femmes…

Théo prouve à Coralie qu’il est prêt pour l’épreuve de mathématiques. En voyant la photo de famille sur Massilia News, Clément est désespéré et monte en pression face à Coralie, à qui il rejette toute la faute. Pris de piété, Coralie plaide la cause de Clément auprès d’Antoine et Théo, mais les enfants ne montrent aucune empathie pour leur père…



Franck s’aperçoit qu’il est toujours attiré vers le même genre de femme, plutôt instable. De son coté, Delphine veut en finir avec ses cachets…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4087 du 18 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

