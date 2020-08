Plus belle la vie en avance : qui a tué Melmont ? (VIDEO)

4.3 ( 9 )



Plus belle la vie en avance, infos intrigues PBLV – La semaine s’achève et dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » l’intrigue sur Barbara et le petit Léon s’est terminée vendredi soir. Une toute nouvelle intrigue va commencer et elle concerne Alex Melmont, le psychologue et compagnon d’Ariane.



Alors que le couple a fait sa crémaillère cette semaine, le bonheur va être de courte durée… En effet, Melmont va être retrouvé mort dans son cabinet la semaine prochaine !



C’est Ariane qui va découvrir le corps et elle va se heurter à la famille d’Alex, qui ne l’apprécie pas et souhaite même qu’elle ne vienne pas aux funérailles…

Mais qui a tué Melmont ? Plusieurs personnes vont être suspectées pendant l’enquête de police et on vous propose un aperçu vidéo de ce qui vous attend avec cette nouvelle intrigue.



VIDEO Plus belle la vie : à qui profite la mort d’Alex ?

