Plus belle la vie : ce soir, Anémone prête à se dénoncer ? (résumé + vidéo de l’épisode 4077 PBLV du 4 août 2020)

4.9 ( 10 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4077 du mardi 4 août 2020 – Anémone Vitreuil va-t-elle finalement se dénoncer à la police dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Elle culpabilise et a des visions de sa fille, Jeanne, qui lui demande de se dénoncer et lui fait un tas de reproches…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4077

Estelle montre son mépris à Vitreuil, qui pense pouvoir tout acheter avec son argent. La vieille dame montre les dents, et l’envoie paître. Mais sa mauvaise conscience la rattrape en la personne de Jeanne, qui la harcèle dans ses rêves. De son côté, Estelle, grâce à Abdel, comprend le blocage de Vitreuil qui a été traumatisée par la prison dans le passé. Avec Abdel, Estelle retourne la voir pour l’aider à se dénoncer et lui promettre de tout faire pour lui éviter l’établissement pénitentiaire…

Les Merle tentent d’expliquer leur geste fou après la perte de leur bébé. Léo apprend à Barbara qu’elle est libre. Cette dernière remercie ses amis : les colocs, Nathan, Mouss, et Rémi. Revel, face à Léo, tire tout le mérite. Pauline remercie Barbara, qui a pris tant de risques pour elle…



Annonces





Isabelle joue l’incruste dans le couple de son frère. Ariane doit s’en occuper toute un après-midi et Isabelle fait la fine bouche…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4077 du 4 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés