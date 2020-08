4.9 ( 8 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 23 août 2020. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Dans « 7 à 8 life », la passion dévorante des françaises et des français pour le bricolage. Visser, clouer, percer… les amateurs du dimanche s’en donnent à coeur joie.

Et dans « 7 à 8 » embarquement à la découverte des joyaux de la Loire, une destination très prisée cet été et en pleine cure de jouvence.

Et puis le portrait exclusif d’Omar Sy. L’acteur y évoque son rapport avec la police qui a changé au fil des années



« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 23 août 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay vidéo.

