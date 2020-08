Un si grand soleil : Elizabeth ouvre les yeux, Thierry arrêté, ce qui vous attend jeudi 6 août (épisode n°452 en avance)

3.1 ( 10 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et que vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 452 du jeudi 6 août, Elizabeth va enfin ouvrir les yeux !



Annonces



Annonces

En effet, elle va voir Garance et lui parle de toutes les caméras retrouvées chez elle et l’histoire de son agression…



Annonces



Annonces



Annonces





Garance lui explique que Hugues a suivi le même mode opératoire avec sa mère et Elizabeth comprend qu’elle est en plein cauchemar ! Elle appelle Laetitia pour la rencontrer et lui parler. Laetitia lui explique comment Hugues a fait pression sur elle en s’en prenant à sa fille, Camille. Laetitia met en garde Elizabeth : Hugues est dangereux !

De son côté, Becker fait arrêter Thierry Josh et Jean-Michel, il les place en garde à vue dans l’espoir de les faire avouer. Eliott a peur que Thierry le dénonce et en parle à Eve… La mère d’Eliott lui conseille de liquider quelques sociétés avant que la police ne s’en mêle…



Annonces





Elizabeth passe du temps avec son amie Justine, à qui elle fait part de ses doutes sur Hugues. Et quand elle envoie un sms à Hugues pour lui dire qu’elle ne rentrera pas dîner, il casse un verre dans sa main !

Rendez-vous jeudi 6 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.1 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés