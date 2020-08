« Les copains d’abord » du 6 août 2020 : ce soir les épisodes 3 et 4

3.7 ( 3 )



Annonces





« Les copains d’abord » du 6 août 2020. Malgré un flop d’audience retentissant la semaine dernière pour son lancement, votre série « Les copains d’abord » revient ce soir sur M6 dès 21h05. Au programme les épisodes n°3 et n°4.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Petite piqûre de rappel

« Les copains d’abord » c’est deux familles, liées par une amitié avec un grand A, qui partagent absolument tout : les dîners, les vacances, les emmerdes et même leur palier ! Alors quand on leur demande de libérer leur appartement, ils vont tout faire pour continuer à habiter ensemble. Et si c´était la pire idée de leur vie ?

– D’un côté LES BINARELLI. Les po’bos, plus pauvres que bourgeois; de l’autre LES CAPPELIN, les authentiques bobos parisiens

« Les copains d’abord » du 6 août 2020 : vos épisodes de ce soir

Saison 1 – épisode 3

Le chantier a à peine commencé qu’il s’arrête, car un voisin porte déjà plainte pour dégradations. Les Capellin et les Binarelli doivent prouver sa mauvaise foi. Romain veut séduire Dimitri mais envoie un message suggestif à Fleur. Antoine n’arrive toujours pas à vendre son terrain et s’enfonce dans le mensonge…



Annonces





Saison 1 – épisode 4

Pour éviter tout retard, les Capellin et les Binarelli décident de coacher leur chef de chantier pour lui éviter un burn-out. Immobilisé par sa jambe cassée, Dimitri se questionne sur sa sexualité. Julie manigance pour inscrire les filles dans un lycée public contre l’avis de Dimitri qui ne jure que par le privé. Fleur rejoint Antoine dans son village pour l’aider à crédibiliser son mensonge…

Extrait vidéo

Un petit extrait vidéo de votre soirée…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés







Annonces



Annonces

« Les copains d’abord » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play pour le replay.