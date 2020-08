Un si grand soleil en avance : Elisabeth tombe de haut (résumé + vidéo épisode n°452 du 6 août 2020)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Ce soir, Elisabeth décide enfin de voir la vérité en face dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil »… En effet, elle ouvre les yeux sur Hugues et tombe de haut !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 452

Elisabeth ouvre les yeux et décide de faire revenir Garance pour lui parler. Garance lui explique qu’il suit avec elle les mêmes méthodes qu’il avait utilisé avec sa mère… Elisabeth comprend alors qu’il y a plusieurs mois, il a payé quelqu’un pour s’introduire chez elle et simuler une agression, dans le but d’installer des caméras chez elle. Elisabeth est sous le choc et Garance la prévient que son plan est bien rôdé et qu’il est dangereux. Et elle affirme également que sa mère n’était pas la première victime de Hugues, il n’y a eu d’autres femmes avant !

Et alors que le stress de Janet rejaillit sur son entourage, Julien tente de faire preuve d’optimisme, et Eve se montre présente pour son fils.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 6 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

