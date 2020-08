« The Resident » saison 2 : le retour dès le 26 août 2020 sur TF1

4.9 ( 8 )



« The Resident » saison 2 enfin le retour ! Il y a quelques semaines de cela stupéfaction au sein de la communauté de fans de « The Resident », la série médicale évènement de TF1. La chaîne annonce en effet sa déprogrammation au beau milieu de la saison 2. Et c’est le 24 juin que les fidèles sont contraints de dire au revoir provisoirement au beau Matt Czuchry (Conrad Hawkins) et à la ravissante Emily VanCamp (Nicolette Nevin)…



Et la bonne nouvelle c’est que TF1 n’a pas attendu que le « soufflet » retombe. Surfant sur le très beau succès d’audience de la série, elle vient d’annoncer son retour à compter du mercredi 26 août 2020.

« The Resident » saison 2 : retour dès le 26 août

Au programme de ce retour, 2 épisodes inédits « La mort sur la conscience » et « Le chemin de la peau ».



Voici un bref aperçu du premier « La mort sur la conscience »

Une enquête est ouverte quand l’un des appareils médicaux développés par QuoVadis cause le décès d’un ancien collègue de l’équipe, également ami de Devon. Mina et Bell tentent de déterminer ce qui a conduit à l’incident. Devon s’occupe d’un patient souffrant de douleurs à l’estomac. La relation entre Conrad et les Barnett s’intensifie. Nic, elle, se rapproche d’Alec, son nouveau partenaire à la clinique dépendante de Chastain.

« The Resident » revient pour la suite de la saison 2 dès le mercredi 26 août 2020.

