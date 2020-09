« Instincts Criminels » : nouveau magazine consacré aux faits divers sur C8 dès le 29 septembre 2020

5 ( 3 )



« Instincts Criminels » est le titre du nouveau magazine consacré aux faits divers qui sera diffusé sur C8 dès le 29 septembre 2020 et présenté par Carole Rousseau.



Avec « Instincts Criminels », découvrez les faits divers sous le prisme de la psychologie et entrez dans la tête des protagonistes. Un magazine produit par Thomas Chagnaud pour Yellow Wood et H2O Productions / A Banijay Company.

« Instincts Criminels » : sommaire du premier numéro

AFFAIRE ESTELLE MOUZIN : LES DERNIERS SECRETS DE MICHEL FOURNIRET de Marion Angelosanto.



Le 21 août dernier Monique Olivier, l’ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, a mis fin au mystère. Devant la juge d’ins- truction Sabine Kheris, elle a prononcé ces mots : « Michel Fourniret a kidnappé, séquestré, violé et étranglé la petite Estelle Mouzin » disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes. Des mots terribles qui mettent enfin un nom sur la disparition de cet enfant dont tout le monde connait le visage, et qui permettent aussi de mettre un terme à l’une des plus grandes énigmes judiciaires. Les aveux d’une femme aujourd’hui âgée de 71 ans qui semblent ainsi vouloir mettre un point final au terrible parcours crimi- nel auquel elle a pendant de nombreuses années activement participé…

L’AFFAIRE ANAÏS GUILLAUME : LA MORT EST DANS LE PRÉ de Nicolas Brénéol.

Le 29 octobre 2019, le champ d’une exploitation de Fromy dans les Ardennes est retourné, creusé, fouillé par Victoria Gillet qui recherche le corps d’Anaïs Guillaume, la dernière compagne de son père. Elle découvre un os, un crâne, puis un squelette qui très vite sont identifiés comme étant ceux de Anaïs Guillaume, disparue le 16 avril 2013 et qui à l’époque partageait sa vie avec Philippe Gillet, agriculteur de profession. Suspect numéro un, il clame depuis toutes ces années son innocence du fond de sa prison, avec pour preuves : son amour fou pour la jeune fille de 21 ans. Mais bientôt, son passé, qu’il aurait bien voulu cacher remonte à la surface…

MEURTRE D’ALEXIA DAVAL : LA FACE CACHÉE DE JONATHANN, MARI EPLORÉ de Guillaume Fleuret.

Le 30 octobre 2017, le corps d’Alexia Daval est découvert dans le bois d’Esmoulins en Haute-Saône. La France entière est bouleversée et découvre émue le visage abattu de Jonathann, son mari. Un époux parfait, un gendre idéal qui bientôt inter- roge. Mensonges, manipulations, pendant 20 mois Jonathann Daval joue la comédie du mari éploré pour mieux dissimuler le meurtre de son épouse, faisant de cette affaire ordinaire l’un des faits-divers les plus extraordinaires

