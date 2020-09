Koh-Lanta les 4 Terres : qui est l’éliminé de l’épisode 5 ? (résumé + replay 25 septembre)

5 ( 4 )



Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 5 du vendredi 25 septembre 2020 – C’est parti pour le cinquième épisode de Koh-Lanta les 4 Terres. Après la triple élimination de la semaine dernière, Denis Brogniart annonce aux aventuriers que les quatre équipes s’arrêtent ce soir.



Ils doivent être redistribués entre les deux équipes cultes de Koh-Lanta : rouges et jaunes.



Mais avant la formation des nouvelles tribus, place à l’épreuve de confort. Et la récompense est de taille : être capitaine de l’une des deux équipes et pouvoir choisir la formation ! Bertrand Kamel est capitaine des rouges et Alix capitaine des jaunes.

Pour l’épreuve d’immunité, Denis Brogniart annonce qu’il s’agit de l’épreuve mythique des flambeaux. Les jaunes prennent rapidement une large avance mais Brice motive les rouges et prend les commandes, ils reviennent. Mais même si c’est serré, les jaunes remportent l’épreuve et le totem synonyme d’immunité !



Les rouges sont dépités, Bertrand Kamel a peur et se montre stratégique. Il essaie de faire voter les autres contre Adrien et ça semble fonctionner… Adrien, de son côté, veut que les aventuriers rouges votent contre Joakina.

Place au premier conseil de la tribu rouge. Et sans surprise, c’est bien Adrien qui est éliminé.

Si vous avez manqué l’épisode 5 du 25 septembre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 2 octobre pour suivre l’épisode 6 de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

