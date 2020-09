Un si grand soleil : Akim libre, Enzo dérape, ce qui vous attend lundi 28 septembre (épisode n°490 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que le week-end commence, vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qu’il va se passer lundi dans votre série feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 490 du lundi 28 septembre, Akim va être libéré de prison après la mise en examen de Louise.



En effet, Louise a déjà été soupçonnée de meurtre dans le passé et la police organise une confrontation entre Louise et Akim.



Dans l’ordinateur de la jeune femme, la police trouve des logiciels compromettants. Elle est mise en examen et Akim peut sortir de prison. Julien annonce alors à Alice qu’il va s’excuser auprès d’Akim et lui proposer de reprendre son poste chez L Cosmétiques.

De son côté, Inès regrette d’avoir embrassé Enzo, elle confie à Anissa qu’elle n’aime plus Enzo… Elle décide alors de lui dire et de rompre définitivement. Enzo est furax et pense que c’est à cause de Jules. Il ne se maîtrise plus et frappe Jules en pleine rue ! De retour à la maison, Enzo est également violent. Il casse un objet et parle mal à Florent et Claire. Son père s’inquiète…



Rendez-vous lundi 28 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

