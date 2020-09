« La stagiaire » du 1er septembre 2020 : deux épisodes inédits ce soir sur France 3.

4.5 ( 8 )



« La stagiaire » du 1er septembre 2020. Après un retour triomphal mardi dernier « La stagiaire » vous donne rendez-vous ce soir dès 21H05 sur France 3 et bien sûr sur France.TV pour voir ou revoir les épisodes en avant-première et/ou replay.



Et si, tout comme la semaine dernière, 4 épisodes nous seront proposés ce soir, seuls deux inédits de la saison 5 seront diffusés : « Les liens du sang » puis « Le silence de la mer ».

« La stagiaire » du 1er septembre 2020 : vos deux épisodes inédits

Episode 32 : « Les liens du sang »

Le corps sans vie de Liliane Maizières, une femme d’une cinquantaine d’années, est découvert dans un petit square. Originaire de Lyon, elle était depuis cinq jours à Marseille, à la recherche de sa petite-fille Lou, une ado difficile en fugue. Tout en la recherchant, Constance et Boris vont devoir reconstituer le parcours de la victime pour découvrir la vérité.



✌ Deux épisodes inédits pour la plus douée des stagiaires… Retrouvez @Bernier_Michele et Antoine Hamel demain à 21.05 ! pic.twitter.com/3fBavh1MI8 — France 3 (@France3tv) August 31, 2020

Episode 33 : « Le silence de la mer »

Eric Duval, commandant de la gendarmerie d’Aubagne, est retrouvé sans vie. La veille, il fêtait son proche départ à la retraite et la passation à sa fille qui prend sa suite. Mais qui peut vouloir la mort d’un homme a priori respecté de tous ? Les juges vont devoir composer avec la fille d’Eric Duval, nouvellement à la tête de la gendarmerie pour trouver le coupable.

Carton d’audience pour son retour

La semaine dernière « La stagiaire » s’est imposée en tête des audiences en réunissant 4.09 millions de téléspectateurs pour 20.5% de part de marché. Une sacrée performance face à la série évènement « Big Little Lies » proposée à la même par TF1.

Audiences TV prime mardi 25 Août 2020 : « La Stagiaire » de France 3 fait mieux que « Big Little Lies » sur TF1 https://t.co/K80DRYI8tu #TéléMédias #audiences #BigLittleLies #France3 pic.twitter.com/plprNDsJX3 — Stars Actu (@starsactu) August 26, 2020

Allez-vous accompagner la plus douée de nos stagiaires ? Retrouvez Michèle Bernier et Antoine Hamel ce soir sur France 3 et France.TV pour deux épisodes de la saison 5 de « La stagiaire ».

