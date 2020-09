« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 1er septembre : ce soir « Poids, stress, libido : les secrets de nos hormones »

5 ( 7 )



« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 1er septembre 2020. Ce mardi soir sur France 2, Adriana Karembeu et Michel Cymes vous donnent rendez-vous pour un numéro inédit de l’émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Au programme ce mardi soir « Poids, stress, libido : les secrets de nos hormones ».



Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en replay et streaming gratuit sur FranceTV.



« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 1er septembre 2020 : sommaire

Pour leur nouvelle aventure, Adriana et Michel partent à la découverte de nos hormones, ces substances chimiques qui font la pluie et le beau temps dans notre corps.

Grandir, désirer, aimer, avoir faim, être stressé, se détendre… autant d’actions qui leur sont intimement liées.

Alors quelle alimentation privilégier pour optimiser notre métabolisme et contrôler notre poids ? Quels produits en particulier peuvent aider à réguler le diabète ? Quels exercices tout simples nous permettent de chasser le stress ? A l’inverse, quels loisirs stimulent nos hormones de la détente ?



Adriana et Michel se rendront compte que certaines de nos actions quotidiennes nous procurent du plaisir sur l’instant, mais nous mènent parfois à l’addiction, engendrant du stress inutile (utilisation des téléphones portables, réseaux sociaux).

Ils aborderont aussi la question de la sexualité, en questionnant les différences de désir entre les hommes et les femmes… car tout cela est aussi fonction de nos hormones !

Adriana et Michel feront aussi un sort aux perturbateurs endocriniens, ces substances qui malmènent nos hormones, occasionnant parfois des dysfonctionnements importants (puberté précoce…). Quels produits éviter dans notre maison ? Parmi nos cosmétiques ? Par quoi remplacer ceux qui sont nocifs pour notre santé ?

Une aventure au cœur de notre corps, qui met enfin des mots sur l’action de ces substances invisibles, mais tellement déterminantes pour notre santé : les hormones

Saviez-vous que ?

> Les hormones régissent les principales fonctions de notre corps ?

> 89 % des Français se disent stressés et que cela a un rapport avec les hormones ?

> 1 Français sur 2 est en surpoids et peut résoudre une partie de ses problèmes grâce à une alimentation particulière ?

> Les fibres des légumes et des fruits permettent de combler notre sensation de faim ?

> La nourriture industrielle empêche notre hormone de la satiété de faire son travail ?

> 4 millions de Français sont diabétiques de type 2 ?

> Le diabète peut être réduit grâce à une hygiène de vie différente ?

> Certains comportements qui nous font plaisir peuvent mener à l’addiction ?

> Le sport permet la libération d’hormones du bien-être ?

> La musique active nos hormones de la détente ?

> Hommes et femmes ont les mêmes hormones sexuelles mais pas en même quantité ?

> Des labels permettent d’éviter certains perturbateurs endocriniens ?

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » c’est ce soir sur France 2 et France.TV

