« Big Little Lies » du 1er septembre 2020 : 3 épisodes inédits ce soir sur TF1

« Big Little Lies » du 1er septembre 2020. Suite de la saison 1 de la série « Big Little Lies » ce soir sur TF1. Au programme 3 épisodes dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéos sur MYTF1.



« Big Little Lies » du 1er septembre 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

« Une vie de rêve » : Madeline organise un voyage pour concurrencer la fête d’anniversaire d’Amabella. Celeste succombe aux charmes de Perry et Jane se met à parler de son passé.

« Les choses se gâtent » : Nathan invite Madeline et Ed à un dîner de couple pour discuter d’Abigail. Pendant ce temps, à la lumière de nouvelles preuves d’intimidation, madame Barnes suggère que Ziggy soit évalué psychologiquement.



« Chat échaudé… » : Madeline se confronte à un Joseph plongé dans le désespoir. Le directeur de l’école examine attentivement le comportement de Ziggy et le Dr Reisman presse Celeste à propos de son mariage.

Quelle audience en deuxième semaine ?

La semaine dernière 3.74 millions de personnes, soit 19.5 % du public présent devant son poste de télévision, ont regardé les deux premiers épisodes. Le premier a convaincu 4.3 millions de Français.

#Audiences @TF1 📌 4.3M de tvsp pour le 1er épisode de la série événement #BigLittleLies 32% de pda FRDA-50a

29% de pda 25-49a A retrouver en replay @MYTF1 et mardi prochain @TF1 pic.twitter.com/bOFpvdAqmV — TF1 Pro (@TF1Pro) August 26, 2020

