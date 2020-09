Les NRJ Music Awards auront lieu à Paris le 5 décembre

5 ( 2 )



NRJ et TF1 ont annoncé aujourd’hui qu’exceptionnellement cette année, la cérémonie des NRJ Music Awards 2020 n’aura pas lieu à Cannes mais à Paris, à la Seine Musicale, le samedi 5 décembre. Une décision prise « afin de limiter au maximum les déplacements des artistes, de leurs accompagnants et des équipes de production ».



La cérémonie des NRJ Music Awards est considérée comme l’un des plus grands événements musicaux. Les plus célèbres stars françaises et internationales répondent chaque année présent pour gravir les légendaires marches du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.



Cette année, à titre exceptionnel, les NRJ Music Awards auront ainsi lieu exceptionnellement à Paris le samedi 5 décembre 2020 à 21h05 en direct de la Seine Musicale, sous un format différent.

« Cette décision a été prise en parfaite concertation entre TF1, NRJ et la Mairie de Cannes » précise le communiqué de presse.



Mais ça ne signe pas la fin du partenariat entre les NRJ Music Awards et la ville de Cannes : « Soucieux de redonner au plus vite toute son identité à la manifestation, TF1, NRJ et la Mairie de Cannes poursuivent et confirment leur très fort engagement historique et sont heureux d’annoncer le renouvellement de leur partenariat tripartite pour deux années supplémentaires jusqu’en 2023 ».

