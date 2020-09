Plus belle la vie : ce soir, 2 personnages s’en vont (résumé + vidéo de l’épisode 4099 PBLV du 3 septembre 2020)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4099 du jeudi 3 septembre 2020 – Deux personnages quittent définitivement le Mistral ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Il s’agit d’Antoine et Tom, qui partent faire leurs études loin de Marseille.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4099

Karim vient chercher Alison sous un faux prétexte, elle n’est pas rassurée mais il insiste pour qu’elle le suive. Au commissariat, la vidéo de Melmont relance les soupçons sur les Fedala : Melmont avoue les avoir fait chanter pour le trafic d’organe, et s’il est mort c’est que Karim n’a pas accepté son chantage et l’a éliminé. Revel et Boher viennent interpeller Abdel et Karim à leur domicile, mais Abdel est seul et sans nouvelle de Karim et Alison…

C’est le jour des “au revoir”. Mila qui ne voulait pas d’adieux larmoyants s’en va en première mais elle est vite rattrapée par l’émotion et contient ses larmes. La bande est à jamais unie. Tom évoque Jérôme avec Laetitia et Kevin. Coralie et Théo disent au revoir à Clément et Antoine.



Claire accepte son rdv galant mais fait tout pour que Léo le remarque ! Estelle qui se sent responsable du malheur de Samia, a contacté des asso féministes.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4099 du 3 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

