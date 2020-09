Plus belle la vie : ce soir, César fait une déclaration à Barbara (résumé + vidéo de l’épisode 4106 PBLV du 14 septembre 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4106 du lundi 14 septembre 2020 – César va finalement enfin ouvrir son coeur à Barbara ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, César va faire une déclaration à Barbara, qui va le rembarrer très sèchement et sans ménagement !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4106

Sabrina se réveille seule, morte d’inquiétude, Stan s’est enfuit. Persuadé d’avoir tué Melmont, il est allé avouer le meurtre à Ariane. Alex Melmont prescrivait des médicaments à Stan, le détruisant et l’humiliant constamment. C’est ce traitement qui lui a causé des troubles de la mémoire et de la perception. Ariane décide de ne pas dénoncer Stan et le considère comme une victime. Pendant ce temps, la police se concentre sur l’entourage féminin des patients…

Léo avoue à Barbara qu’il a insulté Revel et qu’il est désormais à sa merci. Revel fait chanter Barbara, elle doit installer un logiciel espion sur le portable d’Helena si elle veut que Léo récupère son poste au commissariat. De son côté, Emma conseille à César de jouer franc jeu avec Barbara et de lui avouer ses sentiments…



Lola vit mal le comportement de sa mère. Sophie annonce à ses enfants, qu’ils restent vivre à Marseille…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4106 du 14 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

