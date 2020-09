« The Resident » du 2 septembre 2020 : 2 épisodes inédits de la saison 2 ce soir

5 ( 2 )



« The Resident » du 2 septembre 2020. Fans de la série « The Resident », rendez-vous ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 2 inédite. Soyez présents dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en replay sur MYTF1.



« The Resident » du 2 septembre 2020

Au programme de votre soirée, 2 épisodes inédits : » La triple greffe » et « Mortelle Saint-Valentin ».

« La triple greffe » : Une étudiante en médecine doit subir une triple transplantation d’organe. L’opération est l’une des plus délicates et risquées que l’hôpital n’ait jamais eu à réaliser. Celle-ci n’a été réussie qu’une fois au Canada. Conrad, Kitt et Mina sont mobilisés. Le docteur Bell reprend également son scalpel pour venir en renfort. La police retrouve la voiture accidentée de Julian et Devon décide de mener sa propre enquête.



« Mortelle Saint-Valentin » : Pour la Saint-Valentin, Conrad a prévu un dîner romantique pour Nic et lui dans l’un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Mais un imprévu vient troubler son plan puisque Nic doit rendre visite à sa sœur, Jessie. Conrad offre donc sa réservation au docteur Austin qui la laisse à Mina. Cette dernière est peu encline à célébrer la Saint-Valentin. Jessica voudrait officialiser sa relation avec Irving aux yeux de tous. Pour se rattraper, Conrad prépare une soirée en tête-à-tête pour Nic à l’arrière de sa voiture. Porté par cette atmosphère romantique, Micah fait le grand saut, mais Mina est-elle prête ?

Audience

La semaine dernière « The Resident » a peu déçu avec seulement 3.02 millions de fidèles pour 16% de part de marché. TF1 avait alors été battue par M6 et « Les aventuriers de l’Arche perdue » .

Audiences TV prime mercredi 26 août 2020 : M6 en tête avec « Les aventuriers de l’Arche perdue » devant TF1 et « The Resident » https://t.co/3Kri487y0N #TéléMédias #audiences #TheResident pic.twitter.com/vZfWFOCyAG — Stars Actu (@starsactu) August 27, 2020

Le docteur Conrad Hawkins fera t-il mieux ce soir ? « The Resident » c’est à partir de 21h05 ce soir sur TF1.

