Un si grand soleil : Akim et Alice hors de danger, Virgile et Elsa de retour, ce qui vous attend mercredi 2 septembre (épisode n°473 en avance)

5 ( 3 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous êtes accro à la série quotidienne « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que l’épisode 473 du mercredi 2 septembre, Akim et Alice vont finalement se sortir indemnes de l’accident de parapente !



Annonces



Annonces

A l’hôpital, on informe Alice qu’elle est hors de danger et Akim vient s’excuser auprès d’elle.



Annonces



Annonces



Annonces





De son côté, Virgile est de retour à Montpellier. Il est accompagné de Charlène, la femme qu’il avait rencontré avant de partir et qu’il avait emmené avec lui… Et Charlène veut qu’il aille à la Paillote pour réclamer de l’argent à Sofia et Victor ! Virgile refuse et elle se rend seule aux Sauvages, où elle réussit à soutirer de l’argent à Victor…

Plus tard, Elsa est elle aussi de retour ! Elle demande de l’argent à Virgile de l’argent mais il n’en a plus, il a tout dépensé ! Elsa lui confie que Manu ne sait rien de son retour.



Annonces





Et de son côté, Manu fait la connaissance de Myriam, une cousine d’Alex…

Rendez-vous mercredi 2 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés