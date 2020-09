« The Voice Kids » du 5 septembre 2020 : cette semaine un fan inconditionnel de Kendji Girac

5 ( 6 )



Annonces





« The Voice Kids » du 5 septembre 2020. Le 3ème prime de la nouvelle saison de « The Voice Kids » approche déjà à grands pas. Et alors que Kendji Girac a commencé à prendre ses marques, malgré les taquineries de ses petits camarades de jeu, il va être confronté samedi soir à un jeune artiste qui est aussi un fan inconditionnel.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Un jeune garçon qui veut chanter comme lui, jouer de la guitare comme lui…et tout faire comme lui. Ne lui reste plus qu’à convaincre les coachs de se retourner en espérant si possible que ce soit lui..

« The Voice Kids » du 5 septembre 2020 : un fan inconditionnel de Kendji Girac (vidéo)

Pour ce prime, et avec sa guitare s’il vous plaît, il va chanter « Ça pleure aussi un homme » de El Chato, une chanson qu’il n’a pas choisi par hasard. C’est en effet l’un des titres préférés de Kendji.

Est-ce que son coach, ou plutôt son idole, va y être sensible ? Se retournera t-il sur la voix de ce jeune talent qui est aussi l’un de ses admirateurs.



Annonces





Pour le savoir rendez-vous samedi soir pour le 3ème prime de la nouvelle saison de « The Voice Kids » dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour les vidéos bonus et le replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés