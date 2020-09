4.5 ( 10 )



Annonces





« Balance ton post » du 2 septembre 2020. Ce soir nouveau numéro inédit de « Balance ton post » sur C8 et Mycanal.Fr. Une émission à suivre en direct dès 17h45 et animée par Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Balance ton post » du 2 septembre : sommaire et invités de ce soir

Au sommaire de ce deuxième numéro de la saison : le début du procès des attentats de janvier 2015 et la republication des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo.

Pour en parler notamment :

– Christophe Frot, animateur radio, qui se dit choqué par cette republication

– Bruno Pomart, ancien policier et instructeur au RAID, qui viendra évoquer les risques encourus par la journal satirique

– Gaspard Gantzer, ancien conseiller communication du président François Hollande au moment des attentats de 2015 ! Il reviendra en détail sur cette tragédie…



Annonces





Quelle audience pour le premier numéro ?

Hier le premier numéro était en grande partie consacré à la polémique Valeurs Actuelles/Danièle Obono. Et il a été suivi par 269 000 téléspectateurs soit 2.4% du public présent devant son poste de télévision. Un score pouvant à première vue paraître faible mais qui représente une n nette progression par rapport au programme proposé l’an dernier sur ce créneau horaire.

📈#Audiences – @C8TV Rentrée réussie pour #BalanceTonPost à 17H45, en nette progression vs le pré-access de septembre 2019 📌6,4% PdA sur les 15-34

✅5e chaîne nationale 📌4,9% PdA sur les 25-49

✅5e chaîne nationale ⏰RDV ce soir avec @Cyrilhanouna et ses éditorialistes pic.twitter.com/j8VswqsunC — C8 (@C8TV) September 2, 2020

« Balance ton post » c’est aussi en direct sur Mycanal en suivant ce lien et ce depuis tous vos appareils connectés

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés