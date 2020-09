« Tous en cuisine » du mercredi 9 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

4.9 ( 7 )



Annonces





« Tous en cuisine » du mercredi 9 septembre 2020. Aujourd’hui, et comme chaque soir, vous avez rendez-vous dès 18h40 sur M6 et/ou sur 6play pour un numéro inédit de l’émission « Tous en cuisine », en direct avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et comme chaque jour nous vous proposons de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour réaliser les deux recettes du jour : DERNIÈRE SALADE D’ÉTÉ et GÂTEAU DE SAVOIE ET COMPOTE DE FRUITS.

« Tous en cuisine » du mercredi 9 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de ce soir

DERNIÈRE SALADE D’ÉTÉ

Les ingrédients pour 4 personnes



Annonces





250g de boulghour cuit ou freekeh cuit ou quinoa cuit

4 tomates sans pédoncule

½ concombre coupé en rondelles fines

4 petits oignons cébettes émincés

1 poivron vert taillé en fines tranches

200g de feta

25g d’olives noires

Quelques câpres

Quelques feuilles d’origan

9cl d’huile d’olive

3cl de jus de citron jaune

Fleur de sel et poivre du moulin

Les ustensiles

1 petit saladier + 1 cuillère

1 planche + 1 couteau

1 plat

GÂTEAU DE SAVOIE ET COMPOTE DE FRUITS

Les ingrédients pour 4 personnes

40g de farine

40g de fécule

4 œufs

80g de sucre glace

1 citron

½ feuille de gélatine

150g de purée de framboises

40g de sucre semoule

1 pamplemousse

1 orange

1 douzaine de framboises

Les ustensiles

1 saladier + 1 spatule + 1 tamis

1 batteur avec le fouet ou robot à main + 1 maryse + 1 microplane

1 saladier

1 casserole + 1 fouet + 1 poêle

1 planche + 1 couteau + 1 saladier + 1 cuillère

Il ne vous reste plus qu’à vous brancher sur M6 et/ou sur 6Play pour prendre connaissance de toutes les instructions nécessaires à la réalisation de ces deux recettes. Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés