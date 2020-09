Plus belle la vie : ce soir, Kévin confronte Laetitia (résumé + vidéo de l’épisode 4103 PBLV du 9 septembre 2020)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4103 du mercredi 9 septembre 2020 – Samia est victime de harcèlement ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, après la fuite de la vidéo, elle découvre des tags insultants sur la vitrine de sa permanence sur la place du Mistral ! Elle pense à démissionner…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4103

Kevin pense que sa mère lui cache quelque chose. Il la confronte pour savoir toute la vérité. Ariane va convaincre Sébastien de renouer avec Laëtitia. Elle considère qu’il est le seul à pouvoir aider Laëtitia à surmonter cette sombre période. Karim est encore une fois interrogé par Revel sur le chantage de Melmont. Les derniers éléments de l’enquête accréditent son récit, Karim est enfin innocenté mais son retour à la maison n’enchante pas Bilal et Nisma.

Très jalouse, Helena pense que Chris a passé le week-end avec Barbara. César demande à Barbara de rompre avec Chris car c’est trop dangereux pour leur business. Barbara découvre une nouvelle facette de César qui aide financièrement son oncle Rochat. Elle est touchée, et tente d’ouvrir la carapace de César.



Lougane demande à Samia de présenter des excuses publiques. Mais cette dernière, remontée, n’a pas à s’excuser, alors pendant une interview avec Eugénie, elle annonce le futur show pour soutenir le Ruban Rose, et elle ne sera pas seule !

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4103 du 9 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

