Un si grand soleil en avance : Elsa et Virgile sont de retour (résumé + vidéo épisode n°473 du 2 septembre 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Deux personnages font leur grand retour ce soir dans votre épisode inédit du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ! Il s’agit de Virgile et Elsa, qui reviennent à Montpellier après plusieurs mois d’absence.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 473

Elsa et Virgile sont tous les deux de retour à Montpellier. Elsa vient demande une aide financière à Virgile, qui refuse. Et pour cause, Virgile confie à Elsa qu’il a claqué tout son argent et qu’il n’a plus rien ! Il demande à Elsa si Manu est au courant de son retour et elle lui explique que non…

Et alors qu’Akim culpabilise, un témoignage inattendu laisse penser que quelqu’un pourrait en réalité lui en vouloir. Pendant ce temps, Sofia apprend ce qui pourrait être une bonne nouvelle, mais reste inquiète malgré tout.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 2 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

