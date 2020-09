Un si grand soleil en avance : Manu voit Elsa (résumé + vidéo épisode n°484 du 17 septembre 2020)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Plusieurs semaines après son retour discret à Montpellier, ce soir Manu va apercevoir Elsa dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’il est dans la rue, il l’aperçoit au loin…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 484

Manu est en couple Myriam depuis peu mais il l’a déjà présentée à sa fille, Camille. Mais une femme hante toujours ses pensées… Elsa. Et alors qu’il est au téléphone en marchant dans la rue, il aperçoit Elsa au loin et comprend qu’elle est de retour ! Manu l’appelle, Elsa se retourne avant de prendre la fuite. Il la poursuit mais ne réussit pas à la rattraper…

Et alors que Lucille et Alice ne peuvent pas se résoudre à croire ce qu’on leur apprend, Davia se mêle de ce qui ne la regarde pas. Johanna, elle, décide de prendre à bras-le-corps un dossier délicat.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 17 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

