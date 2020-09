EXCLU Plus belle la vie : Thierry Ragueneau est de retour !

4.2 ( 14 )



Info Plus belle la vie PBLV, acteurs et personnages – La rumeur circulait depuis déjà un petit moment et on peut maintenant vous la confirmer ! Selon nos informations exclusives, Thierry Ragueneau a bien repris le chemin des tournages de la série de France 3 « Plus belle la vie ».



L’acteur, qui incarnait le personnage de François Marci, le fils de Roland, dès le lancement de la série en août 2004, a repris son rôle il y a déjà quelques temps.

C’est à la mi-octobre que les fans de « Plus belle la vie » auront le plaisir de voir le retour de François au Mistral. Un retour qui sera lié au secret de Roland vis à vis de Sophie, sa petite protégée qu’il a installé chez Thomas et qui pourrait bien être sa fille cachée !



Rappelons que Thierry Ragueneau est marié à Cécilia Hornus, alias Blanche.

