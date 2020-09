Un si grand soleil en avance : Xavier est le frère d’Alice ! (résumé + vidéo épisode n°492 du 30 septembre 2020)

5 ( 2 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est des révélations chocs qui attendent Alice ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, elle va se rendre à Nîmes pour comprendre ce qui se passe et là-bas, Xavier va lui avouer être son frère et lui raconter d’où elle vient !…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 492

Xavier avoue à Alice qu’il est son frère : ils ont le même père et il est encore vivant ! Il s’appelle Philippe Foucher et selon Xavier, tous ces drames sont en partie de sa faute ! Il y a 40 ans, la mère d’Alice est tombée enceinte de lui mais il était déjà marié avec la mère de Xavier. A l’époque, il était très amoureux de la mère d’Alice et voulait refaire sa vie avec elle. Mais la mère de Xavier a fait assassiner la mère d’Alice ! Alice aurait du mourir également mais le tueur n’a pas eu le courage de tuer un bébé et c’est seulement 40 ans plus tard que la mère de Xavier a appris qu’Alice était encore en vie !

De son côté, Inès doit remettre en question ses schémas amoureux. Et Enzo cherche à faire amande honorable…



Annonces





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 30 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

A lire aussi :

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 octobre 2020 en cliquant ICI

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés