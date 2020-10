« 12 coups de midi » indices, rumeurs : la fille d’un couple fort célèbre se cache t-elle derrière l’étoile mystérieuse ?

4.9 ( 10 )

« 12 coups de midi » : indices, rumeurs… Comme chaque midi à partir de 12 heures, les « Douze coups de midi » ont résonné aujourd’hui, jeudi 8 octobre 2020, sur TF1. Et comme vous le savez probablement, une nouvelle étoile mystérieuse est proposée depuis hier aux téléspectateurs et au maître de midi en titre. Et c’est toujours Léo qui est en course.



Avant de revenir à cette étoile mystérieuse, notez que Léo a de nouveau performé aujourd’hui grâce à un coup de maître à 10.000 euros dont 5.000 sont venus gonfler le montant de son énorme cagnotte.

« 12 coups de midi » indices, rumeurs : un premier nom circule

Et alors qu’une rumeur affole déjà les réseaux sociaux, on doit se contenter de pas grand chose du côté des indices : des arbres, une haie et un petit morceau de ciel. Bref c’est probablement l’image de fond et c’est pas avec ça qu’on va réussir à trouver le nom de la personnalité qui se cache derrière l’étoile mystérieuse appelée également étoile de midi par les fans du programme.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?



Si dans l’état actuel des choses il est strictement impossible de découvrir l’identité de la personnalité qui se cache derrière cette étoile, surtout avec ce seul indice, le Chasseur d’Étoile de Youtube affirme détenir la réponse, fruit d’une fuite évidente de la part d’un candidat et/ou d’un membre de la production. Et selon ses informations, c’est une jeune femme fort célèbre qui se cache derrière cette nouvelle étoile. Une jeune femme dont les parents sont de véritables stars et pas qu’au niveau national…

Retenez toutefois que le Youtubeur se montre très prudent cette fois reconnaissant lui même s’être trompé sur l’avant-dernière étoile.

Cette info, ou plus exactement cette rumeur, est donc à prendre avec toutes les précautions d’usage.

« 12 coups de midi »: noms déjà proposés pour l’étoile mystérieuse

Aujourd’hui Léo a proposé totalement au hasard et sans conviction aucune le nom de Stéphane Bern.

Récapitulatif des noms déjà proposés : Cristina Cordula, Zinedine Zidane et donc Stéphane Bern.

« 12 coups de midi » : vidéo replay

En attendant d’en savoir un peu plus sur cette nouvelle étoile, sachez qu’il y avait une très bonne ambiance ce midi sur le plateau de l’émission. Bonne humeur, fou-rire et accent chantant ont rythmé la fin de l’émission d’aujourd’hui. Il faut dire que Zette pétait la forme… Regardez plutôt…

Quelle Rigolade, mais quelle RIGOLADE ‼️

C’est pour ce genre de moment partagé avec vous que j’adoooore vous retrouver chaque Midi 🌟

Rien de tel qu’un Bon fou-rire pour bien commencer la journée 😂

Bon jeudi à Tousss de la part de Léo Matteï 👨‍✈️🤪@TF1 @EndemolShineFr #léomatteï pic.twitter.com/UMyE67Y7cd — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) October 8, 2020

Les « 12 coups de midi » c’est tous les jours, du lundi au dimanche, dès 12 heures sur TF1 et MYTF1 pour voir ou revoir l’émission en replay.

Demain, vendredi 9 octobre 2020, Léo jouera pour une 40ème participation et débutera l’émission avec une cagnotte de 179.045 euros.

