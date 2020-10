Un si grand soleil en avance : Claire rencontre Myriam (résumé + vidéo épisode n°497 du 8 octobre 2020)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Claire va faire la connaissance de Myriam totalement par hasard ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Loin d’imaginer que c’était la copine de Manu, Claire va prendre sa défense…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 497

Après sa rupture avec Manu, Myriam doit maintenant affronter son propriétaire, qui menace de l’expulser… Et alors qu’elle parle avec lui dans un bar, Claire entend la conversation. Le propriétaire ne recule devant rien et n’hésite pas à lui proposer de coucher avec lui pour effacer sa dette ! Quand il se met à l’insulter, Claire ne peut s’empêcher d’intervenir. Elle prend la défense de Myriam et lui demande de s’en aller.

Et alors qu’Inès décide d’assumer ses choix, Manu n’a pas envie de se justifier. Quant à Claire, obtiendra-t-elle la reconnaissance qu’elle mérite ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 8 octobre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

A lire aussi :

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 octobre 2020 en cliquant ICI

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

