Abi, le gagnant de « The Voice 2020 », présente son premier single !

4.9 ( 11 )



Annonces





Abi a gagné « The Voice 2020 » au mois de juin dernier. Un jeune artiste bourré de talent à la voix pure et qui nous aura émerveillé tout au longe la saison dernière, de « Lovely » de Billie Eillish lors des Blinds, « un homme heureux » de William Sheller lors des battles puis « Another day in paradise » de Phil Collins lors des KO jusqu’à « What a wonderful world » de Louis Amstrong.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Aujourd’hui il nous présente « Lovely », le premier extrait de son EP qui sortira le 29 octobre prochain.

Abi, le gagnant « The Voice 2020 », présente son premier single

Tout de suite découvrez-en un extrait…



Annonces



Alors, comment vous dire… On y est enfin. Voici « Lovely », le premier extrait de mon EP qui sortira le 29/10.https://t.co/0zkakfbOcs Je pensais avoir vécu la fin d'une formidable aventure, quand il ne s'agissait en fait que du début. Et ce début commence enfin ❤️ pic.twitter.com/7gJKEWBN3i — Abi (@abibernadoth) October 16, 2020

Alors vous aimez ? Nous on adore déjà…

« The Voice » revient bientôt avec une nouvelle équipe de coachs. Plus d’infos ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés