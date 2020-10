Plus belle la vie : ce soir, Sophie refuse de déménager (résumé + vidéo de l’épisode 4129 PBLV du 16 octobre 2020)

5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4129 du vendredi 16 octobre 2020 – Kilian est à bout ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, l’adolescent est en colère, il n’en peut plus de devoir croiser Roland et aimerait quitter l’appartement… Mais Sophie refuse de déménager !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4129

Blanche rappelle à Thomas que François avait souffert dans le passé par l’irruption de son demi-frère et que pour lui c’est un juste retour des choses. Sophie cache à Kilian une lettre de menace de Mathieu. De son côté, Kilian veut quitter le quartier et n’en peut plus de croiser Roland toute la journée. Blanche est troublée par François mais le sonde pour savoir s’il compte soutenir son frère. Mais François veut se faire sa propre idée…

Marie-Christine voit un message de Boher sur le portable de Samia et en profite pour semer la zizanie. Philippe quant à lui voudrait se faire inviter au mariage de Samia pour manger de la langouste. Le ton monte d’un cran entre Marie-Christine et Ahmed. Elle utilise le tapis de prière d’Ahmed pour faire sa gym…



Mouss manipule un objet compromettant et se fait surprendre par Mila. André essaie de sauver la mise de Mouss…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4129 du 16 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

