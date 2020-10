« Au revoir là-haut » : le film multi Césarisé d’Albert Dupontel , ce soir sur France 2

4.6 ( 13 )



« Au revoir là-haut », le film multi Césarisé de et Albert Dupontel, est diffusé ce soir pour la première fois en clair sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en live et streaming via la fonction direct de France.TV.



Aux côtés d’Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Nahuel Perez Biscayart, Niels Arestrup, Émilie Dequenne ou bien encore Mélanie Thierry.

Notez que ce film devait initialement être diffusé le 5 avril dernier mais la crise sanitaire et le confinement des Français avait conduit la chaîne à le reprogrammer ultérieurement. La direction avait estimé à l’époque que la présence renforcée d’un jeune public en soirée ne lui permettait pas une telle diffusion.

« Au revoir là-haut » : histoire, résumé, synopsis

Novembre 1918. A quelques jours de l’Armistice, Edouard Péricourt sauve Albert Maillard d’une mort certaine. Rien en commun entre ces deux hommes si ce n’est la guerre et le lieutenant Pradelle qui, en donnant l’ordre d’un assaut absurde, brise leurs vies en même temps qu’il lie leurs destins.Sur les ruines du carnage de la Première Guerre mondiale, chacun va tâcher de survivre : Pradelle s’apprête à faire fortune sur le dos des morts tandis qu’Albert et Edouard, condamnés à vivre, vont tenter de monter une arnaque monumentale.



« Au revoir là-haut » : 6 choses à savoir sur votre film

– Au départ c’est Bouli Lanners qui devait interpréter le rôle d’Albert Maillard avant que Dupontel ne décide de l’endosser lui-même (source Allo-Ciné)

– Ce film n’est autre que l’adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013.

– Ce dernier a d’ailleurs été associé à l’écriture du scénario

– La bande-originale du film est signée Christophe Julien

– Multi Césarisé, le film a été récompensé des César du :

– meilleur réalisateur pour Albert Dupontel

– meilleure adaptation pour Albert Dupontel et Pierre Lemaître

– meilleurs décors pour Pierre Quefféléan

– meilleurs costumes pour Mimi Lempicka

– meilleure photographie pour Vincent Mathias

– Beau succès au box-office, ce long-métrage sorti en 2017 a attiré 2 055 669 en salles (source JPO Box-office)

La bande-annonce

Nous vous laissons maintenant (re)découvrir la bande-annonce officielle de votre film…

« Au revoir là-haut » est à voir absolument. Et c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV

