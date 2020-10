4.4 ( 13 )

« The Voice Kids » 2020 : Hier soir se déroulait la demi-finale de « The Voice Kids ». Une demi-finale couronnée de succès puisqu’elle s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée de ce samedi 3 octobre 2020.



Oui mais la question que vous vous posez ce matin, si toutefois vous n’étiez pas devant votre écran de télévision hier soir, est : « Qui sont les 8 talents qualifiés pour la finale de samedi prochain ? »

« The Voice Kids » 2020 : qui sont les 8 finalistes ?

Et comme chaque année certains choix ont fait grincer des dents. Le choix de Jenifer de laisser partir Lohi a beaucoup agacé les internautes et/ou les téléspectateurs.

Mais ce choix étant fait, voici maintenant la liste des 8 finalistes de la saison 2020 de « The Voice Kids ».



Team de Jenifer : Sara et Lissandro

Team de Patrick Fiori : Ema et Rebecca

Team de Soprano : Rania et Enzo

Team de Kendji Girac : Naomi et Abdellah

Et comme vous avez pu le constater certains jeunes talents pourtant très prometteurs ne sont plus là alors qu’ils étaient considérés par certains comme de potentiels gagnants.

La finale samedi prochain

Finale et donc ultime soirée de la saison samedi prochain sur TF1. Nos huit finalistes désignés vont chanter sur la scène de The Voice Kids pour un show unique et exceptionnel !

Pour cette dernière soirée en direct, la compétition sera à son maximum ! Chacun va performer sur un titre de son choix ! Tous vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs. En effet, seul le public désignera le grand gagnant de cette édition qui sera sacré The Voice Kids 2020.

Rendez-vous samedi prochain dès 21h05 sur TF1. Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1

