Audiences TV access 19 octobre 2020 : records pour « TPMP » , « C à vous » et « Les Marseillais »

4.9 ( 10 )



Annonces





Audiences TV access 19 octobre 2020. Hier « TPMP » et « C à vous » ont profité des best-of de « Quotidien » pour battre des records. Et c’est pourquoi nous commençons exceptionnellement par l’audiences des principaux talks de l’access…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Les talks

Records pour « TPMP » et « C à vous »

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 512.000 téléspectateurs (pda 2.4%) – BEST OF

✔️ Deuxième partie : 976.000 téléspectateurs (pda 3.9%) – BEST OF



Annonces





« TPMP » (C8)

✔️ Première partie : 699.000 téléspectateurs (pda 2.9%)

✔️ Deuxième partie : 1.29 million de téléspectateurs (pda 5.1%) – Double record

📈 #Audiences @C8TV 🏆RECORDS SAISON pour #TPMP avec

📺1 286 000 téléspectateurs🏆

📌5,1% PdA 🏆RECORDS SAISON sur les 15-34 ans 🏆

🥉3e chaîne nationale

📌10,9% PdA 🏅4e chaîne nationale sur les 25-49 ans

📌8,1% PdA pic.twitter.com/ozGs2CILgS — C8 (@C8TV) October 20, 2020

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.47 million de téléspectateurs (pda 7.6%) – Record

✔️ C à vous, la suite : 646.000 téléspectateurs (pda 2.7%)

Audiences TV access 19 octobre 2020 : autres chiffres

Avant 20 heures

Le jeu « N’oubliez pas les paroles » prend la tête. Le jeu de Nagui a réuni 3.45 millions de téléspectateurs à l’occasion du premier numéro des Masters (pda 17.3%).

Le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » est juste derrière avec 3.32 millions de fidèles pour 17% de part de marché.

Suivent le « 19/20 national » de France 3 (3.16 millions de téléspectateurs et 15% de pda) et « Objectif Top Chef » sur M6 (1.66 million de téléspectateurs et 9.7% de pda)

Après 20 heures, hors JT

Du côté des fictions quotidiennes

✔️ Les « Scènes de ménages » de M6 sont en grande forme avec 4.64 millions de fidèles pour 18.5% de part de marché.

✔️ « Un si grand soleil » sur France 2 affiche pour sa part 4 millions d’inconditionnels soit 15.9% de part d’audience.

✔️ Quant à la série de France 3 « Plus Belle la vie » elle reste faible avec 2.75 millions de fans (pda 11%).

Enfin du côté de la télé-réalité, ça va bien pour « Les Marseillais vs le reste du monde » sur W9, qui ont réuni 938.000 inconditionnels (pda 3.8%). Record sur les deux indicateurs.

Belle performance également pour « 10 couples parfaits » sur TFX avec 397.000 téléspectateurs (pda 2.1%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés