Audiences TV prime 23 octobre 2020 : « Koh-Lanta » très largement en tête (TF1), carton pour le foot féminin (W9)

Audiences TV prime 23 octobre 2020. On prend les mêmes et on recommence. Nouvelle victoire hier soir de TF1 avec l’épisode 9 de « Koh-Lanta : les 4 terres ». La double élimination du jour a été suivie par 5.39 millions d’aventuriers soit 25.5% du public présent devant son poste de télévision.



Carton bien sûr sur l’ensemble des cibles dites commerciales avec par exemple 51% sur les 4-10 ans, 53% sur les 15-24 ans ou bien encore 42% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime 23 octobre 2020 : autres chaînes

Sur France 2 la rediffusion d’un épisode des « Petits meurtres d’Agatha Christie » a pu compter sur son lot de fidèles. 2.74 millions ont répondu à l’appel de « Mélodie mortelle » (pda 11.9%)

Beau score pour France 3 avec « ORTF : Ils ont inventé la télé ». La première partie a convaincu 2.41 millions de nostalgiques soit 11.4% des téléspectateurs. Elle était racontée par Thierry Ardisson.

📊 #Audiences ORTF : ils ont inventé la télévision #audiences #divertissement #ortf Hier soir @ThierryArdisson racontait l’histoire des pionniers de la télévision française.

Le RDV a réuni @France3tv près de 2,5M de tvsp ! 👏👏👏 pic.twitter.com/vvchBHo4y1 — France3ServicePresse (@France3Presse) October 24, 2020

Quant au final de la saison 4 de « Bull » sur M6, notez que les deux derniers épisodes ont convaincu 2.31 millions de fans pour une part d’audience moyenne de 10.1%.

Arte complète le top 5 avec Arte son téléfilm en rediffusion « Le flic et l’indic » vu ou revu par 1.19 million de personnes (5.1% de pda).

Notez également le carton de W9 avec du foot féminin. L’écrasante victoire de l’équipe de France par 11 buts à 0 face à la Macédoine du Nord a fait vibrer 1 million de supporters (pda 4.4%).

