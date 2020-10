Demain nous appartient en avance : Samuel au chevet de Leïla (résumé + vidéo épisode 772 DNA du 12 octobre 2020)

4.9 ( 7 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 772 du lundi 12 octobre 2020 – C’est une terrible nouvelle qui va s’abattre sur les Beddiar ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, la famille de Leïla va apprendre qu’elle a eu un très grave accident et qu’elle est entre la vie et la mort à l’hôpital. Samuel est lui aussi mis au courant et va à son chevet…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 772

Samuel est effondré. Il veille sur Leïla sur son lit d’hôpital mais il sait déjà que Leïla est ailleurs. Comment annoncer à Noor et Soraya, la terrible nouvelle. Comment dire que leur mère a eu un terrible accident, que son corps est, à plus de la moitié, brulé, qu’elle est inconsciente et que ses chances de s’en sortir sont infimes voire inexistantes. D’ailleurs comment trouver les mots justes dans ces moments-là ?

Pendant ce temps là, Flore et les proches d’Alex décident de faire un pas vers lui, touchés par son sort et ses efforts. Mais certains ne sont pas à l’abri de mauvaises surprises. Maxime se rapproche de plus en plus de Salomé, l’élève de l’Institut culinaire Auguste Armand. De tous côtés, l’expédition d’urbex se prépare, tant bien que mal.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 772 du 12 octobre

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

