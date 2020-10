Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 octobre 2020

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 30 octobre 2020 – La semaine commence et vous avez peut-être déjà hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série de France 2 « Un si grand soleil », il est temps de découvrir un aperçu avec les nouveaux résumés spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans trois semaines, Claire va vivre une période compliquée et avec Florent, les tensions s’annoncent plus fortes que jamais… Leur couple résistera-t-il à tous les mensonges de Claire ?

De son côté, Virgile va retrouver une vieille amie tandis que Laetitia va encore une fois se faire une joie de recadrer Manu.



Lundi 26 octobre 2020, épisode 511 : Alors qu’Elisabeth doit faire face à une désagréable surprise, Claire est sollicitée de toutes parts. Cécile, quant à elle, assiste à une reconstitution de crime pour le moins surprenante.

Mardi 27 octobre 2020, épisode 512 : Tandis que Christophe use à la fois de son charme et de ses compétences, Florent en a marre qu’on le prenne pour un idiot. De son côté, Myriam a besoin de décompresser…

Mercredi 28 octobre 2020, épisode 513 : Alors que Johanna se lance tête baissée dans une nouvelle affaire qui lui tient à cœur, Claire passe une soirée sous haute tension. De son côté, Cécile ne sait plus où elle en est.

Jeudi 29 octobre 2020, épisode 514 : Tandis que Florent a besoin d’explications, Myriam est de plus en plus courtisée. Pendant ce temps, Laetitia ne manque pas une occasion de recadrer Manu. Quant à Virgile, il retrouve une vieille amie.

Vendredi 30 octobre 2020, épisode 515 : Alors que Virgile tente de limiter les risques, Manu, s’attèle à une affaire qui s’annonce compliquée. De son côté, Claire traverse une période de turbulences. Quant à Myriam, a-t-elle vraiment dit son dernier mot ?

