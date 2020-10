« Objectif Top Chef » remplace « Tous en cuisine » ce lundi 12 octobre

4.8 ( 8 )



Objectif Top Chef, nouvelle saison inédite – La semaine commence et il y a du changement sur la grille des programmes d’M6 en access prime time ! En effet, l’émission quotidienne « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » laisse sa place à une nouvelle saison inédite de « Objectif Top Chef ».



Philippe Etchebest repart à la recherche du candidat qui intègrera sa brigade dans la 12e édition du concours Top Chef !



Pour atteindre son objectif, Philippe Etchebest va juger plus d’une centaine d’apprentis et d’amateurs motivés pour qui apprendre aux côtés d’un Meilleur Ouvrier de France, est le rêve d’une vie.

Apprentis ou amateurs passionnés, ils sont tous ici à un tournant de leur vie pour se challenger ou changer de vie. Ils sont prêts à aller le plus loin possible dans le concours et bien décidés à impressionner le Chef.



Impitoyable mais juste, Philippe Etchebest les mettra à l’épreuve à la recherche de celui ou celle, capable de sortir des plats de très hauts niveaux pour savoir qui intègrera sa brigade dans la prochaine saison de Top Chef.

VIDEO Objectif Top Chef, extrait de la nouvelle saison

Pour patienter jusqu’à ce soir, on vous propose de regarder un aperçu de ce qui vous attend.

"C'est très émouvant de vous voir tous les deux" 🥰

Quand le @Chef_Etchebest est ému par les retrouvailles entre un candidat et sa mère

📺 #ObjectifTopChef, du lundi au vendredi à 18.40 pic.twitter.com/4LT4YaRiPe — M6 (@M6) October 12, 2020

