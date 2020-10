Demain nous appartient spoiler : Ulysse se sacrifie (VIDEO)

4.9 ( 8 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Déjà plusieurs jours que le groupe de l’expédition urbex est prisonnier de la grotte dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et alors que la police piétine pour les retrouver, dans quelques jours la situation va encore empirer et Ulysse va décider de se sacrifier !



En effet, ils n’ont plus d’eau et Clémentine s’occupe de recueillir l’eau qui ruisselle sur la roche…



Mais sans système pour filtrer convenablement l’eau, elle est trouble et pourrait être dangereuse à boire ! Tous sont d’accord : quelqu’un doit boire l’eau pour voir si elle est potable !

Clémentine les met en garde : le risque de tomber malade est fort et dans ces conditions, ils pourraient finir complètement déshydratés. Ulysse, qui se sent responsable, décide de se sacrifier et boit…



Demain nous appartient spoiler Ulysse se sacrifie pour le groupe

