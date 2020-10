Demain nous appartient spoilers : Georges face à une terrible nouvelle, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 2 au 6 novembre)

4.7 ( 12 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 2 au 6 novembre 2020 – C’est le début du week-end et la semaine a été particulièrement agitée dans votre série « Demain nous appartient ». Et alors que les prisonniers de la grotte ont enfin été délivrés, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr propose aux fans les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Et on peut déjà vous dire que Alex va vivre une semaine compliquée !



En effet, loin d’avoir l’image du héros qui a libéré tout le monde, Alex va s’attirer les foudres de Chloé et de Flore… Judith va elle aussi avoir bien du mal à supporter les tensions familiales après ce qu’elle a vécu.

De son côté, Georges doit faire face à une terrible nouvelle avant de réintégrer la coloc… Le compagnon de Victoire va finalement perdre l’usage de sa jambe.



Quant à Charlie, elle va mettre son plan à exécution pour une nouvelle fois atteindre Sofia… Elle compte séduire William !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 2 au 6 novembre 2020

Lundi 2 novembre (épisode 787) : Après tous ses efforts, Alex ne s’attend pas à être acculé de tous côtés : Chloé se montre très froide envers lui tandis que Flore lui pose un ultimatum. Renaud s’inquiète beaucoup pour Georges. Alma trouve Samuel dans un piteux état et décide de ne pas l’abandonner à son sort. Quand Olivier envisage d’inscrire Timothée au Concours général de mathématiques, l’adolescent y voit une nouvelle opportunité pour parler d’écologie, ce qui ne ravit pas Victor.

Mardi 3 novembre (épisode 788) : Malgré le discours rassurant de Renaud, Victoire culpabilise de l’état dans lequel se trouve Georges. Fatiguée par les dernières semaines, Judith déchante en voyant la situation familiale qui l’attend. Ulysse est convoqué par Martin, mais il est soudain pris de panique. Un lapsus de Samuel sème le trouble chez Alma, qui ne sait plus trop que faire.

Mercredi 4 novembre (épisode 789) : Victoire a un mauvais pressentiment au sujet de Georges et attend le verdict avec appréhension. Judith se retrouve face à Flore et décide de lui dire ses quatre vérités. Charlie, que Luke n’a pas réussi à arrêter, dévoile son plan machiavélique à Jules. Quand Sandrine demande à Arthur et Gabriel d’intégrer Souleymane dans leurs activités, elle ne s’attend pas à ce que les deux adolescents décident de faire.

Jeudi 5 novembre (épisode 790) : Georges craque devant ses collègues, après avoir appris une mauvaise nouvelle. Clémentine est circonspecte face à l’attitude changeante de Sacha : elle se décide à le confronter. Charlie décide de passer à l’étape supérieure pour mettre son plan à exécution. Rémy annonce à Soraya qu’il a eu une idée pour honorer le souvenir de Leïla.

Vendredi 6 novembre (épisode 791) : Victoire est stressée par le retour de Georges à la colocation. Alex prend conscience de son état et décide de reprendre sa vie en main. Sofia est extrêmement perturbée par une découverte faite dans les affaires de son père. Rémy trouve du soutien auprès du personnel hospitalier pour mener son projet à bien sauf de la part d’une personne qui s’y oppose fermement.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 26 au 30 octobre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

