« Différent » : le spectacle d’Ahmed Sylla diffusé le 20 novembre sur C8

5 ( 10 )



Annonces





« Différent » : le spectacle d’Ahmed Sylla sera diffusé pour la première fois en clair le vendredi 20 novembre 2020 sur C8 et ce dans le cadre d’une soirée exceptionnelle. Rendez-vous dès 21h15 sur la chaîne et bien sûr en streaming sur Mycanal.fr.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Différent » : le spectacle d’Ahmed Sylla sur C8

Et la soirée débutera par « Différent » son tout dernier one-man show diffusé pour la première fois en clair.

Fort de ses récentes expériences au cinéma et de ses précédents one-man show, il revient sur scène avec ce troisième spectacle, et il est… Différent.

Entre sketchs écrits, totale improvisation et interactions avec le public, Ahmed Sylla dégage une puissance comique impressionnante. Dans son élégant manteau beige, l’humoriste et comédien pratique aussi l’autodérision et ne manque pas de poésie. Un spectacle rythmé et attachant dans lequel l’artiste occupe l’espace de bout en bout et montre tout son talent de show man.



Annonces





Et juste après

En deuxième partie de soirée, soit à partir de 23h10, rediffusion du spectacle « AHMED SYLLA AVEC UN GRAND A ».

Peut-on rire avec son coeur ? C’est l’Ambitieuse question à laquelle Ahmed Sylla tente de répondre dans son spectacle.

À la manière d’un grand explorateur, et du haut de ses 24 ans, Ahmed sillonne son monde pour nous en livrer des fruits tantôt sucrés, tantôt acides. Un récit d’Aventures avec un grand A dont les rencontres et les situations pour le moins originales font «réfléchir de rire». Dans un spectacle rythmé de folies où se mêlent autodérision, improvisation, poésie et finesse, ce caméléon scénique au corps Atypique ne manquera pas de vous Attendrir avec un grand A.

Soirée exceptionnelle avec Ahmed Sylla ce vendredi 20 novembre 2020 sur C8.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés