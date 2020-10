« Le Hobbit : la bataille des cinq armées » : fin de la trilogie, ce soir sur France 2

4.8 ( 11 )



« Le Hobbit : la bataille des cinq armées » au programme TV de ce mardi soir du 27 octobre 2020. 3ème et ultime volet de la trilogie « Bilbo le Hobbit » basée sur l’œuvre de l’écrivain J.R.R Tolkien, ce film est à suivre dès 21h05 sur France 2 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.



Dans ce troisième et dernier opus, le dragon Smaug est plus fort et plus destructeur que jamais. Quant à la Terre du Milieu, elle est plus que jamais en danger…De son côté Bilbot doit lutter pour sa vie mais aussi celle de ses amis lors de la bataille épique des Cinq Armées, une bataille qui va décider de l’avenir de la Terre du Milieu.

« Le Hobbit : la bataille des cinq armées » : résumé, histoire, synopsis

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron.

Casting

Martin Freeman, Ian McKellen, Andy Serkis, Richard Armitage, Aidan Turner, Orlando Bloom, ou bien encore Evangeline Lilly.



Anecdotes et secrets de tournage

Pour les fans de cette trilogie devenue culte, découvrez en images 8 secrets de tournages que vous ignoriez très certainement

#TheHobbit : découvrez ces 8 anecdotes de tournage que vous ignoriez très certainement ! Rediffusions de la trilogie de Peter Jackson : ce soir à 21h05 et les mardis 20 et 27 octobre. pic.twitter.com/4t3JPVdEoE — France 2 (@France2tv) October 13, 2020

Le Hobbit : La Bataille des cinq armées : bande-annonce

Pour ceux qui préfèrent les images, (re)voici la bande-annonce de ce film évènement

Quelle audience en rediffusion ?

Quelle audience pour ce film en mode rediffusion ? Réponse demain matin. En attendant sachez que les deux premiers films de cette trilogie n’ont pas affolé les compteurs ces deux dernières semaines.

Ainsi « Le Hobbit : la désolation de Smaug » n’a réuni que 1.68 million de fans mardi dernier (pda 8.9%). Une semaine plus tôt la version longue du film « Le Hobbit : un voyage inattendu » se contentait de 1.47 millions d’inconditionnels (pda 7.9%).

