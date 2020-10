« Le Hobbit : un voyage inattendu » en version longue ce soir sur France 2

4.8 ( 12 )



« Le Hobbit : un voyage inattendu » au programme télé de ce mardi 13 octobre 2020. Vous aviez l’intention de vous coucher tôt ce soir ? Et bien si vous optez pour France 2 pour votre soirée télé, il faudra y renoncer. C’est en effet la version longue du film « Le Hobbit : un voyage inattendu » que la chaîne proposera dès 21h05. Un film également à (re)voir sur France.TV et sa fonction direct.



« Le Hobbit : un voyage inattendu » va nous entraîner au Pays sauvage, à travers des territoires dangereux grouillant de gobelins et d’orques, de wargs assassins et d’énormes araignées, de changeurs de peau et de sorciers…

Un film signé Peter Jackson avec Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher, James Nesbitt et Stephen Hunter dans les rôles principaux.

« Le Hobbit : un voyage inattendu » : résumé, histoire, synopsis

Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d’Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu’il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n’est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des Métamorphes et des Sorciers…



Le saviez-vous ?

– Il s’agit du premier film de la trilogie Le Hobbit, adaptée du roman du même nom de 1937 de J. R. R. Tolkien

– Stephen Hunter, alias le nain Bombur, n’a eu besoin que d’une seule et unique prise pour attraper l’œuf jeté dans sa bouche. Pour l’anecdote, il n’a jamais plus réussi ensuite.

– Gros succès au box-office mondial avec 1 021 103 568 de dollars de recettes. En France, le film a enregistré 4 505 525 spectateurs en salles.

#TheHobbit : découvrez ces 8 anecdotes de tournage que vous ignoriez très certainement ! Rediffusions de la trilogie de Peter Jackson : ce soir à 21h05 et les mardis 20 et 27 octobre. pic.twitter.com/4t3JPVdEoE — France 2 (@France2tv) October 13, 2020

« Le Hobbit : un voyage inattendu » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce officielle de votre film.

Bonne et longue soirée ce soir sur France 2 et France.TV pour cette nouvelle adaptation de l’oeuvre de Tolkien dont la durée dans sa version longue est de 182 minutes.

