« Ici tout commence » vidéo : les premières images dévoilées !

« Ici tout commence » vidéo. Alors que la série ne sera lancée que le lundi 2 novembre 2020 sur TF1, le buzz lui commence déjà à bien fonctionner ! Après l’annonce du lancement, puis les premiers spoilers, voici venues les premières images…



Avant de vous les présenter, rappelons qu’« Ici tout commence » sera diffusé quotidiennement, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1/

« Ici tout commence » vidéo : les premières images

Et voici maintenant les toutes premières images… de votre nouveau feuilleton. Et ça commence par l’arrivée des élèves au sein de l’institut Auguste Armand, l’une des meilleures écoles de cuisine de France. Excellence, rigueur et discipline sont de mise dans cet établissement géré par une équipe de professionnels talentueux, reconnus et respectés de tous. Et qui dit excellence, dit règles particulièrement strictes…



#IciToutCommence MAINTENANT ! 👨‍🍳👩‍🍳

Découvrez les premières images de votre nouvelle série quotidienne à partir du 2 novembre 18:30 👇 pic.twitter.com/Buu7kSj9zL — TF1 (@TF1) October 13, 2020

Les personnages

L’équipe enseignante

Auguste Armand (Francis Huster)

Rose Latour (Vanessa Demouy)

Antoine Myriel (Frédéric Diefentahl)

Clotilde Armand (Elsa Lunghini)

Guillaume Devaut (Bruno Putzulu)

Claire Guinot (Catherine Marchal)

Lisandro Inesta (Agustin Galiana)

Emmanuel Teyssier (Benjamin Baroche)

Noémie Matret (Lucia Passaniti)

Les élèves

Maxime Delcourt (Clément Remiens)

Salomé Deckens (Aurélie Pons)

Louis Guinot (Fabien Wolfrom)

Eliott Prevost (Nicolas Anselmo)

Hortense Rochemont (Catherine Davydzenka)

Anaïs Grimbert (Julie Sassoult)

Enzo Lopez (Azize Diabate)

Célia Gaissac (Rebecca Benhamour)

Elodie Larroudé (Sarah-Cheyenne Santoni)

Gaëtan Rivière (Terence Telle)

« Ici tout commence » débarque dès le lundi 2 novembre 2020 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1.

