« Les Animaux Fantastiques » : ce qu’il faut savoir sur le film de TF1 de ce dimanche 18 octobre 2020

« Les Animaux Fantastiques » est un film de David Yates qui sera diffusé pour la première fois en clair demain soir, dimanche 18 octobre 2020, dès 21h05 sur TF1. Possibilité de le regarder depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1 et sa fonction direct. Pas de replay comme pour tout film de cinéma !



Au casting Eddie Redmayne (Norbert Dragonneau), Katherine Waterston (Tina), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Colin Farrell (Percival Graves), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Johnny Depp (Gellert Grindelwald),…

« Les Animaux Fantastiques » : résumé, histoire, synopsis

En Europe, Gellert Grindelwald, alias le mage noir, sème le chaos chez les non-maj’ (nom américain donné aux Moldu), menaçant de révéler au grand jour l’existence de l’univers des sorciers. Parallèlement, le jeune Norbert Dragonneau, originaire d’Angleterre, débarque pour son premier séjour aux Etats-Unis. Il porte avec lui une mystérieuse mallette qui bouge et à laquelle il parle. En réalité, cette valise magique renferme un grand espace peuplé de nombreux animaux fantastiques…

Le saviez-vous ?

– « Les Animaux Fantastiques » est le premier le spin-off d’Harry Potter. Mais s’il met en scène des créatures et des personnages familiers, Harry Potter et ses amis eux ne sont pas présents, l’histoire se déroulant en effet 70 ans plus tôt et de sucroît à New-York.



– Dans le rôle titre on retrouve l’acteur oscarisé Eddie Redmayne qui campe le rôle de Newt Scamander, alias Norbert Dragonneau. Il est l’auteur de « Vie et habitat des animaux fantastiques », le fameux livre que les jeunes sorciers considèrent comme une bible et qui figure d’ailleurs dans la liste des fournitures de l’école Poudlard.

– Avant que le choix définitif ne se porte sur Eddie Redmayne, ce sont les acteurs Matt Smith et Nicholas Hoult qui avaient été pressentis pour le rôle de Norbert Dragonneau.

– Ce film n’est que le premier volet d’une série de films qui devrait en compter 5 au total. Le deuxième film « Les Crimes de Grindelwald » est d’ailleurs sorti en 2018. On attend avec impatience les 3 autres.

– Pour la première fois J.K. Rowling a écrit le scénario de ce film, 9ème long métrage de la franchise Harry Potter;

– Le film a été récompensé de l’Oscar des meilleurs costumes en 2017;

– Très gros succès au box-office avec 814 millions de dollars de recettes mondiales et plus de 4 millions d’entrées en France.

La bande-annonce

On termine bien sûr avec la bande-annonce officielle de votre film

Plongez dans l’univers magique des « Animaux Fantastiques », ce dimanche 18 octobre 2020 dès 21h05 sur TF1. Vous ne le regretterez pas…

